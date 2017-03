Cotia usa arte para mobilizar população contra Aedes

Entre os dias 20 e 24 de março, a Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Cotia participa da Semana Nacional de Mobilização contra o Aedes Aegypti.

De acordo com a Secretaria, o objetivo é somar esforços a outros setores da Administração no trabalho de prevenção, combate e conscientização dos moradores.

E a arte será um dos canais nestas ações. Dois atores farão apresentações teatrais, com duração de 20 minutos, encenando um enredo que faça a população refletir.

A ação será realizada pelas equipes do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

“A mobilização da comunidade é essencial para que o município tenha sucesso no combate ao Aedes Aegypti. Vamos levar ações de conscientização para os bairros, para que a comunidade seja sensibilizada sobre a importância de adotar hábitos para prevenir a proliferação do mosquito. A Secretaria de Desenvolvimento Social está empenhada nesta campanha e vai atuar em conjunto com as famílias e com as unidades do CRAS para vencer o mosquito”, disse a Secretária de Desenvolvimento Social, Mara Franco.

Programação

Sempre às 10horas

Dia 21: Unidade Avançada Caputera

Dia 22: CRAS Monte Serrat

Dia 23: CRAS Caucaia

Dia 24: CRAS Jardim Japão

E para encerrar:

No dia 28, às 7h30, na Secretaria de Obras