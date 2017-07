Crédito Acessibilidade, já ouviu falar?

Você sabia que existem facilidades para compra de produtos de acessibilidade?

Divulga-se muito no Brasil os descontos na aquisição de veículos para pessoas que tiveram câncer, possuem problemas de coluna, enfim… Mas e o portador de necessidades especiais que realmente precisa de uma cadeira de rodas, muletas, óculos, órteses, próteses e até aparelhos auditivos como faz?

Filas para receber esses produtos gratuitamente do SUS chegam a durar anos e na maioria das vezes os equipamentos são ultrapassados. Pouco se divulga, mas o Banco do Brasil possui uma linha de crédito chamada Acessibilidade justamente para compra destes itens.

O mais interessante são as condições privilegiadas, onde o usuário pode solicitar até R$ 30 mil reais e pagar em até 60 parcelas. Os juros são de 0,41 % de acordo com os recebimentos do paciente, mas não ultrapassam 0,60%. O paciente é isento de IOF e ainda tem 59 dias para começar a pagar. Caso ele esteja apto ao crédito ele terá uma conta nesse banco para que as parcelas sejam debitadas e terá todo respaldo necessário.

A única exigência é a apresentação de uma nota fiscal provando que a linha de crédito é realmente para algum desses itens.

Para se ter uma idéia um par de aparelhos auditivos comprados em 60 parcelas pode sair a R$ 70,00 mensais. As filas para aquisição desse item em hospitais públicos, chegam a 4 anos . Isso sem contar a facilidade de poder realizar o atendimento próximo a residência, com hora marcada e num ambiente bem mais agradável.

Para mais informações é possível entrar no site do banco ou nas agências que possuem inclusive um panfleto de orientação. Mas atenção algumas agências nunca fizeram nenhum financiamento dessa linha de crédito e podem apresentar uma burocracia maior.

Por: Dra. Maria Isabel Gandolfi, fonoaudióloga especialista em Audiologia pelo CFFª e proprietária do Centro Auditivo Estilo de Vida na Granja Viana