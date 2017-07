Creme de Mandioquinha com Abóbora

O inverno chegou e junto com ele vem aquelas receitas deliciosas que aconchegam e esquentam a alma. E a receita que vou ensinar aqui é muito fácil: o clássico “Creme de Mandioquinha“, porém, com um toque de abóbora e hortelã.

Ingredientes:

06 mandioquinhas

06 cubos grandes de abóbora

01 cebola picada

04 colheres (sopa) de azeite de oliva

04 colheres (sopa) de creme de leite

Queijo parmesão ralado

Sal e pimenta do reino a gosto

Folhas de hortelã

Modo de preparo:

Descasque as mandioquinhas e coloque-as juntamente com os cubos de abóbora para ferverem e cozinharem em uma panela com água.

Doure em outra panela a cebola no azeite. Após as mandioquinhas e as abóboras ficarem bem cozidas bata tudo, usando a mesma água que as cozinhou, com um mixer ou liquidificador.

Despeje esse creme na panela em que dourou a cebola, tempere com sal e pimenta, coloque algumas folhas de hortelã e deixe cozinhar um pouco mais.

Desligue o fogo e misture o creme de leite e queijo ralado.

Sirva em cumbuquinhas e decore com um raminho de hortelã. Se preferir pode colocar mais queijo ralado por cima. Bom apetite!