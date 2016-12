Fazer diferente… é um dos mais ambicionados objetivos do ser humano. Quantas vezes foram as peças de Shakespeare revisitadas, atualizadas e encenadas criativamente desde a sua criação? Quantas obras de arte foram copiadas e serviram de inspiração para a recriação e o estudo artístico, na tentativa de captar-se diferentemente talvez algo semelhante ao genuíno sentimento do momento criativo?

Sim, o fazer diferente é quase uma compulsão para o ser humano. E assim a Arte é seu instrumento. Usa-se-a como uma forma de extravasar-se a inquietação do estar vivo temporariamente, e do querer fazer as coisas tornarem-se diferentes do que são. Sim, nada é mais subversivo do que a Arte.

Trilhar a senda de novas técnicas, explorar temas, treinar olhares são caminhos para que a necessidade de renovação se cumpra.

E que época senão esta de finais e recomeços pode ser mais adequada à reflexão que sugere um novo olhar para a vida, um apontamento de possibilidades antes consideradas impossíveis e, por isso, não exploradas?

A data especial do Natal e do Ano Novo pode ser um gatilho? Talvez sim.

Reflexões imagéticas, inspirações renovadoras, conhecimento e reconhecimento histórico podem e devem tornar-se motivações proporcionais à necessidade do “procurar-fazer-diferente” de cada um.

Portanto, vamos contar estórias, estudar a História, iluminar ideias, colocar em escalas adequadas as prioridades de nossas vidas, transformando devidamente os “lixos” de cada dia em renovações verdadeiramente significativas para nós, para nosso entorno, e para toda a humanidade.

Que possamos fazer muita arte, ler e ouvir muita poesia, inspirar ações renovadoras para aceitar o caráter temporário de nossas vidas trabalhando-as como verdadeiras obras de Arte que ao se finalizarem, iniciam sua trajetória recriativa, renovando-se à provocação de cada olhar.

Bom fim de 2016 e bom recomeço em 2017!

Foto de capa: Olhar através. Heloisa Reis. Encáustica sobre linho 2015.