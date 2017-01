Demanda Zero para o desrespeito à legislação ambiental

O prefeito de Cotia, Rogério Franco, recebeu nesta segunda-feira (30) a visita do comandante da Polícia Militar Ambiental, coronel Alberto Malti Sardilli, que esteve na cidade para acompanhar a operação “Demanda Zero”. Como o nome sugere, a ação visa atender denúncias relacionadas ao desrespeito à legislação ambiental, como, por exemplo, o desmatamento e aprisionamento de animais silvestres.

Também participaram do encontro o vice-prefeito e secretário municipal de Segurança, Almir Rodrigues, o secretário de Meio Ambiente, Ricardo Secomandi, o tenente-coronel Marcos de Castro Simanovic, e o primeiro-tenente Renan Escobar.

Após a visita, o chefe do Executivo acompanhou o coronel em um sobrevoo à barragem do Morro Grande. “Cotia é referência na questão do Meio Ambiente por conta da preservação e nos colocamos à disposição para o que for preciso”, disse o prefeito. O município tem 60% de seu território (325 km²) coberto por vegetação.

A fiscalização em Cotia e em outras seis cidades, entre elas Vargem Grande Paulista, Embu das Artes e Itapecerica da Serra é feita por 40 policiais do 3º Pelotão da 2ª Companhia, cuja sede fica em Embu das Artes. No Estado são dois mil policiais para realizar o patrulhamento ambiental.

Segundo o coronel, em comparação com outras cidades, Cotia não tem apresentado tantos problemas com a questão dos desmatamentos. “Hoje a preocupação maior na região é em Embu. Aqui em Cotia é mais pontual.”

Conforme destacou o prefeito, além do trabalho efetivo da Guarda Civil Ambiental na fiscalização, a cidade também possui legislação que exige a compensação ambiental.

No ano passado, a Polícia Ambiental registrou cerca de 500 ocorrências em Cotia, das quais aproximadamente 50 relacionadas à fauna (animais em cativeiro) e as demais envolvendo desmatamentos.

A pessoa que desrespeita a legislação ambiental está sujeita a penas que vão de uma simples notificação a multa e até prisão, de acordo com a gravidade do caso.

O telefone da base da Polícia Militar Ambiental de Embu das Artes para denúncias e informações é o 4785-6170. Na Secretaria de Meio Ambiente e Agropecuária de Cotia é o 0800-8781100.

Por: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Cotia