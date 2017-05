Denúncia – Lixo nas ruas

Minha rua virou um lixão!

Não aguento mais ligar na prefeitura de Cotia e ser passada de um lado para o outro, para calçada tenho que falar com a fiscalização, para o lixo com meio ambiente, para a tampa do bueiro com a secretaria de obras.

Se pelo menos isso resolvesse, mas desde outubro estou tentando, e nada.

Localização: Rua Abraão, 35 e Estrada Municipal 233 e 275.

A calçada é tão suja que as pessoas têm o hábito de jogar todo lixo lá.

Além da limpeza, a Prefeitura de Cotia tem que incentivar o descarte desse lixo, não existe uma caçamba em toda a cidade, a fiscalização esteve lá mas nada resolveu até hoje e cada dia amanhece um lixo novo, um sofá, uma cama, entulho de uma obra.

Me causa uma tristeza muito grande esse lixão.

Raquel e Joana Nogueira