Descida mais radical do Brasil acontece em São Roque

A disputa da Copa América de Down Hill/4X 2017 promete repetir o equilíbrio e a emoção das oito edições anteriores. Afinal, estarão reunidos no Ski Mountain Park, em São Roque, os principais pilotos do país, no masculino e no feminino, e destaques de outras quatro nações no torneio masculino, Chile, Argentina, Equador e a convidada especial, a Inglaterra.

A competição de descida de montanha acontecerá entre os dias 21 e 22 de janeiro, e terá transmissão da prova final para todo o país no domingo (22), a partir das 9h15, dentro do Esporte Espetacular.

Os destaques estrangeiros confirmados para 2017 são os chilenos Enrique “Kiké: Genova, duas vezes campeão do mundo e vencedor em São Roque em 2015; e Andreas Kukulis, campeão latino-americano de enduro em 2015; o equatoriano Mario Jarrim, campeão pan-americano de 4X; o argentino César Schneider, com diversas participações em competições internacionais; e o convidado especial desta edição, o inglês Thomas Kelly, primeiro campeão de enduro em seu país.

O Brasil também terá diversas feras na briga pelos títulos e a manutenção da hegemonia. Estão confirmados o atual campeão, Thiago Boaretto; o tricampeão Robson Urubu; Markolf Berchtold, vice-campeão da Copa do Mundo; Maicon Pradella, campeão brasileiro de 2016; Matheus Neitzke, campeão pan-americano júnior em 2016; Renato Rezende, campeão mundial de BMX, 12 vezes campeão nacional de BMX, duas vezes atleta olímpico; Kaike Milani, campeão nacional em 2015 BMX; Lucas de Borba, vencedor e 2014; e Thiago Hach, vice-campeão caterinense em 2016, entre outros.

Criado em 2002, o evento foi disputado até 2006, retornando em 2014 com a mesma força. Em sua nona edição, o evento é de tirar o fôlego desde a primeira bateria. Os pilotos têm de mostrar muita habilidade e ousadia para superar adversários e, principalmente, os desafios de uma pista técnica, com 14 obstáculos e 12 curvas. Quem sai lucrando é o público, que pode acompanhar momentos emocionantes.

Programação Oficial

21/01 – Sábado

7h30 às 8h50, entrega de placas de identificação para pilotos que não retiraram na sexta;

8h às 9h, treino livre, masculino e feminino;

9h30 às 12h, 1ª tomada de tempo, masculino e feminino;

12h às 13h30, almoço

13h30 às 14h, treino livre,

14h30 às 16h, 2ª tomada de tempo, masculino e feminino

16h30, Congresso Técnico;

7h15 – assinatura das súmulas

7h30 às 8h30, treino livre;

9h15, inicio da Prova Principal.

Onde:

Ski Mountain Park: Estrada da Serrinha, 1500 – bairro Cambará – São Roque

Tel: (11) 4712-3351

Mapa

Fotos: Sérgio Shibuya/MBraga Comunicação