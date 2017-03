Desmatamento de área de preservação em Carapicuíba

Gostaria de denunciar o crime de devastação de área de preservação que está acontecendo já há algum tempo, na mata localizada atrás do Condomínio Ouro Preto e do Jardim Colonial, ambos localizados dentro do bolsão residencial Chácara São João.

Estão derrubando árvores e construindo barracos nessa área de preservação sem que ninguém faça nada. Acredito que vários fiscais da secretaria do Meio Ambiente de Carapicuíba já tem conhecimento disso, uma vez que vêm com frequência fiscalizar denúncias nessa região. Mas até agora ninguém fez nada para frear um crime muito maior do que uma simples poda de árvore.

A mata já se encontra contaminada pelo lixo produzido pelos moradores irregulares. Esse lixo provoca, dentre outras coisas, o alagamento da Rua Dom Pedro, que fica dentro do Jardim Colonial. Recentemente os moradores do Jardim Colonial conseguiram canalizar o córrego que passa nessa rua, com a aprovação da Prefeitura de Carapicuíba, para que não haja mais alagamentos. A água das chuvas trazia todo o lixo depositado pelos moradores irregulares e entupia as vias de escoamento. Tivemos muitos prejuízos, casas foram alagadas.

Mas além desse problema de infração flagrante da lei, estamos correndo risco em relação à nossa segurança, pois bandidos estão morando na área desmatada e estão montando um ponto de tráfico de drogas. Tudo isso está acontecendo com uma velocidade grande devido à falta de providências por parte do poder público.

Escrevi um e-mail para a Secretaria do Meio Ambiente solicitando que façam cumprir a lei, impedindo que o desmatamento continue sendo feito progressivamente como está acontecendo e retirando os barracos construídos em área de proteção. Se continuarem assim não teremos mais mata em pouco tempo.

Além disso e devido ao desmatamento, corremos risco de que aconteçam deslizamentos de terra. O risco é grande. Estamos documentando toda a situação.

Ilana Polakiewicz.