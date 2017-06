Desorganização no PS de Caucaia do Alto prejudica vacinação

Quero deixar registrado que a inadimplência referente à vacinação da gripe no PS de Caucaia do Alto-Cotia se deu por um simples fato: DESORGANIZAÇÃO.

No período normal para vacinação, compareci neste PS, aproximadamente às 13h Lá chegando, havia uma multidão de pessoas idosas, gestantes e crianças, que já estavam na fila de espera há aproximadamente 2 horas.

Fui orientado a colocar a minha carteira de identidade dentro de uma caixa de sapatos e pediram para aguardar a minha vez. Todavia, os documentos colocados nesta caixa de papelão não tinha nenhum controle por parte do atendimento no balcão.

Com toda essa desorganização, as pessoas com documentos colocados às 11h ainda não tinham sido chamadas para vacinação, enquanto que as pessoas com documentos colocados às 13h foram atendidos antes dos que chegaram às 11h.

Eu, por exemplo, fui atendido assim que cheguei, porque o meu documento ficou por cima dos primeiros que entregaram antes.

Com toda essa bagunça e desorganização, a maioria das pessoas foi embora, e o mais grave, é que vários idosos, crianças e gestantes passaram mal, devido o local estar lotado, sem ar condicionado e sem cadeiras para sentar.

As pessoas foram unânimes em dizer que não voltariam mais para tomar a vacina.

Portanto, alerto a Secretaria de Saúde do Município, que tome providências quanto a essa desorganização que prejudicou muito as pessoas.

Waldir Murata

N.R. Carta enviada à Prefeitura de Cotia, aguardando resposta.