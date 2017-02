Dia 18/02 Jornal d’aqui leva você ao Teatro Raposo

Continuando com a promoção “Jornal d’aqui leva você ao teatro” estamos sorteando pares de ingressos para o próximo sábado, 18 de fevereiro às 20h30.

Antes dó do que mal casado

Sinopse: Completando sete anos de sucesso, o espetáculo já foi visto por quase um milhão de pessoas. Uma seleção com “stand up comedy”, cenas e esquetes cômicas que vão do besteirol ao “non sense”, das piadas tradicionais ao humor mais inteligente. Um texto que hoje se divide entre criações nossas e material que recebemos de nosso público em mais de seis anos viajando pelo Brasil.

Humor limpo, sem apelação e sem baixaria!

Virgem aos 40.com

Sábados, às 22h (até 25 de março)

Sinopse: Fetiche é a palavra chave dessa comédia. No dia do seu aniversário, Norma Januário das Dores se presenteia com algo muito especial: um acompanhante. A partir daí, suas tentativas para conseguir um simples contato sexual geram inúmeras situações engraçadas. Disposta, convoca outros homens, dos mais diferentes tipos, e vai numa escalada hilariante em busca de seus objetivos. Norma vai da timidez absoluta à desinibição total, com uma energia inesgotável até o final, guardando uma revelação surpreendente.

Serviço:

Teatro Raposo Shopping (sala Irene Ravache)

Rod. Raposo tavares, km 14,5

Fone: 3732-9006

Horário da Bilheteria: de terça-feira a domingo, das 14h às 22h, ou até o início da apresentação.

Estacionamento: R$ 7,00 por 4 horas.

Lugares para cadeirantes e obesos

