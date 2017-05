Dia 7/05 vai rolar o 5º Campeonato de Skate ASGV

Dia 7 de maio, domingo, das 9h às 21h, será realizado o 5º Campeonato de Skate ASGV – Associação de Skate Granja Viana – uma entidade sem fins lucrativos, que visa a promoção da prática do esporte na região.

O skate, a segunda modalidade mais praticada no país, sofre com a falta de locais adequados para sua prática. Por conta dessa carência, os espaços públicos como ruas, parques e praças, são utilizados.

Visando um desenvolvimento saudável e seguro do esporte, a ASGV, por meio da voz ativa, pretende lutar pela construção de lugares adequados, integração das comunidades no mundo do skate, realização de eventos e campeonatos, trabalhos sociais e arrecadação de donativos, entre outros.

A ASGV lembra que a região tem um crescimento constante de praticantes desta modalidade, se fazendo cada vez mais necessário medidas para que o esporte agregue a cultura e ao lazer, para todas as pessoas da comunidade.

Confira abaixo mais detalhes dessa competição!

PROGRAMAÇÃO

– 9h Início das atividades, inscrições

– 9h45 Aquecimento iniciante mini rampa

– 10h DJ Pablo Ferrer

– 10h15 Início bateria Iniciante

– 11h15 Final iniciante

– 12h15 Pista livre

– 12h30 Início aquecimento amador Mini rampa e aquecimento iniciante game of skate

– 13h Início bateria amador (vert) bateria Iniciante (G.O.S)

– 13h30 Final Amador / Final Iniciante

– 14h Início bateria amador game of skate

– 14h30 Final amador game of skate

– 15h00 Entrega das premiações

– 16h Banda Força da Paz

– 18h30 Raoni Fulone & Jr. Toaster (High Public Sound System)

– 21h Encerramento das atividades

CAMPEONATO E MODALIDADES

A competição será dividida em duas modalidades e duas categorias, que serão arbitradas por 3 juízes. Ambas as categorias podem ser disputadas por pessoas do sexo masculino e feminino.

CATEGORIAS

– Iniciante

– Amador

MODALIDADES

– Vertical

– Game of Skate

VERTICAL

Os juízes avaliarão o desempenho, dificuldade de manobras, estilo, velocidade e técnica.

GAME OF SKATE

Jogo de chaves Homem contra Homem até restar um. A arbitragem julga a qualidade e perfeição da manobra. Na última manobra do game o jogador terá 2 chances.

Ao final da competição ocorrerá a premiação.

Apoiadores:

Silfe skateshop

https://www.facebook.com/silfe.boardco

Faithful Skateboards

https://www.faithfulskateboards.com.br/

AFNT

https://www.facebook.com/afonteskateshop/

Cavepool

https://www.facebook.com/cavepoolsp/

Força da Paz

https://www.facebook.com/bandaforcadapaz/?fref=ts

High Public Sound

https://www.facebook.com/highpublicsoundsystem/

Dj Pablo Ferrer

https://www.facebook.com/DjPabloFerrer/