Dia da Música será comemorado pelo Projeto Guri

No mundo inteiro, o dia 24 de junho é tra­dicionalmente celebrado como Dia da Mú­sica. Neste ano, o Projeto Guri – maior programa sociocultural brasileiro, mantido pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo – também vai comemorar a data no CECT Brasital, das 9.00 às 12.00 horas

A proposta abrangente dá início às atividades do Guri Participativo, um programa criado para estimular a autonomia e a participação ativa de alunos e alunas do Projeto Guri. A intenção é dar voz a crianças, adolescentes e jovens – incentivando o exercício da cidadania e a livre expressão.

Para o Dia da Música, estudantes dos mais de 300 polos de ensino, espalhados por todo o Estado de São Paulo, deverão realizar um projeto que tenha sido elaborado por eles, com apoio das equipes. “Propusemos aos alunos e alunas o desafio de pensar em alguma atividade que acontecesse fora do polo de ensino, em outros espaços da cidade, convidando a população a celebrar este dia de uma forma mais interativa”, comenta Alessandra Costa, Diretora Executiva da Amigos do Guri.

Como a efeméride cairá em um sábado, a ideia é que as comunidades locais também participem da festa. Os eventos elaborados pelos estudantes irão ocorrer fora da sala de aula, em diversos espaços de suas cidades, tais como praças, quadras de escolas, coretos, par­ques públicos etc. Todas as atrações são gratuitas e abertas ao público em geral.

Em São Roque alunos e professores do projeto, além da população em geral poderão participar trazendo seus instrumentos, para reverenciar o Dia da Música.