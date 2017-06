Dia da Música terá mais de 100 shows gratuitos

O Dia da Música é um festival em rede que acontece em dezenas de palcos de todo o país. Na última edição, em 2016, o festival promoveu 343 shows em 90 palcos, que receberam mais de 30 mil pessoas em 37 cidades brasileiras. E sua terceira edição acontecerá no dia 24 de junho, sábado.

Inspirado pela Fête de la Musique, que acontece na França há mais de três décadas e hoje está presente em mais de 700 cidades em todo o mundo, o evento oferece apoio financeiro a palcos que queiram hospedar shows no Dia da Música. Os palcos apoiados são selecionados pelo Conselho Curador e podem ser de qualquer região do Brasil.

Em São Paulo serão mais de cem shows gratuitos! Além do palco do Conselho Curador no Largo da Batata, atrações como Patife Band, Luísa Putterman, Brisa Flow e Garotas Suecas se espalham por todas as regiões da cidade.

Na região central, a Associação Cecília fez uma parceria com a Sêla em um palco exclusivamente de mulheres. A rapper feminista Brisa Flow e a sergipana Marcelle, que recentemente lançou seu segundo disco, Equivocada, se juntam a Marina Melo, Paula Cavalciuk, Camila Garófalo e Nina Oliveira.

A partir das 14h30, o palco do Conselho Curador, no Largo da Batata recebe o Rimas & Melodias mostrando a potência feminina no rap, r&b e neo soul. As melodias ensolaradas do pernambucano Barro preparam caminho para seus conterrâneos do Mombojó revisitarem as atmosferas mais suaves de seu repertório. Jazz, batidas de hip hop e brasilidades raras são as bases para seguir viagem com o instrumental contemporâneo do Mental Abstrato. Bronze apresenta o folk rock introspectivo de seu disco de estreia “Inverno”. Da prolífica cena goiana, a BRVNKS traz seu pop rock de influências noventistas distorcidas. Encerrando a noite, o Ludovic leva ao palco seu sempre catártico show que, há mais de 15 anos, os coloca como um dos principais nomes do rock alternativo brasileiro.

Na zona oeste, Cadu Tenório e Juçara Marçal apresentam Anganga na Casa do Mancha. O coletivo sócio-musical A Porta Maldita reúne na Praça General Oliveira Alvares nomes do rock alternativo de raízes brasileiras: Amoradia do Som, Caraudácia, NÃ, Pitaias, Zumbi e o Folclore, Mamamute, goldenloki, Um Quarto e largato!?. E o Estúdio Costella recebe o rock pesado do matogrossense Fuzzly e os riffs poderosos dos cariocas do Barizon.

Uma seleção caprichada da música eletrônica experimental em suas diversas vertentes pode ser vista a partir das 17h no palco do Breve, na Pompéia. Vale prestar atenção nos sintetizadores femininos de Érica, Juliana R. e Luísa Putterman. O som etéreo do projeto Nuven e do Formafluida, o synth-punk de Retrigger, os improvisos de Yatho e o live set de SAKR completam a programação da casa.