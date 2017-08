Gestantes recebem orientação sobre a importância da amamentação

Hoje, 1º de agosto, é o Dia Mundial da Amamentação. A data reforça a importância da amamentação, tanto para o bebê como para a mãe, além de promover a criação de banco de leite.

Em Cotia, a Secretaria de Saúde faz um trabalho de preparação e incentivo à amamentação desde o pré-natal até o pós-nascimento do bebê.

Na Clínica da Mulher, por exemplo, onde são atendidas as gestantes de alto risco, as enfermeiras esclarecem sobre amamentação logo no primeiro contato. “Na consulta com a enfermeira, procuramos saber se a paciente já amamentou, por quanto tempo, se teve alguma dificuldade. Tudo com o objetivo de entender, ajudar e incentivar a amamentação”, disse Eneida Moretti Fre, enfermeira da Clínica da Mulher.

Uma vez por mês, a Clínica da Mulher promove palestra para um grupo de gestantes acompanhadas no local. “É uma oportunidade de ampliarmos o trabalho de orientação sobre como preparar o corpo para amamentação, posição de pega da mama, entre outros”, destacou Eneida.

A próxima palestra está prevista para acontecer na primeira quinzena de agosto. “Agendamos sempre para uma sexta-feira, pois é quando temos o maior número de gestantes na clínica para consultas e exames”, salientou Eneida.

A moradora do Jardim Leonor, Licimeire de Castilho Leite, deu à luz ao seu bebê há um mês no Hospital Regional de Cotia e, pela segunda vez, experimenta a alegria de amamentar. “Como meu filho nasceu prematuro, não pude amamentar na sequência, ele teve que passar por alguns procedimentos. Fiquei ansiosa para dar a primeira mamada a ele, foi mágico”, lembra Licimeire que permanece no hospital ao lado do seu bebê até que tenha alta médica. “É mágico saber que o meu leite é o melhore alimento e remédio para ele, faço questão de amamentar”, destacou.

Ela comemora o fato de ter mais leite do que o seu filho consome e, o excedente, doa para o banco de leite do hospital. “Mesmo ele mamando de dia e de noite, tenho muito leite e uma parte fica no banco de leite”, disse.

Na rede municipal de saúde, as puérperas também recebem orientação sobre amamentação a Atenção Básica durante o acompanhamento com os pediatras.

Foto: Jcomp – Freepik.com