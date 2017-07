Dinossauros na Cidade das Abelhas

A Cidade das Abelhas preparou uma programação especial para as férias de julho. Localizada numa área de Mata Atlântica entre Embu das Artes, Itapecerica da Serra e Cotia, em um espaço com 100 mil m², as crianças podem se divertir pelas trilhas da mata, visitar as minas de água com mensagens ecológicas e também a Casa do Mel, onde há degustação de três tipos diferentes de mel, além dos dinossauros.

Os dinossauros, feitos exclusivamente para o parque, tem som cinematográfico e vão contracenar com as abelhas, mostrando que com sua organização, elas conseguiram passar todos os cataclismas e sobreviverem sem extinção. A onça pintada, tatu, preguiça, mico leão dourado vão estar no parque.

Em um ambiente de muito verde e milhares de flores, todos têm a oportunidade de aprender e se divertir com segurança. Isso porque, desde a sua fundação, o Parque vem investindo e está capacitado e preparado para atender o público infantil e muitos escolares durante o ano todo. Agora, com acessibilidade parcial para cadeirantes, idosos e carrinhos de bebê.

Serviço:

Parque Ecológico, Cultural e de Lazer Cidade das Abelhas

Estrada da Ressaca, Km 7, Embu das Artes / São Paulo.

Ingressos (todas as atrações incluídas): R$ 25 e R$ 30 (média para excursões)

Funcionamento: de terça a domingo e feriados das 8h30 às 17 h com estacionamento gratuito.

Mais informações: (11) 4703-6460 / 4614-0609

Por: Rose Santana para o Portal O Taboanense

Foto: divulgação Cidade das Abelhas