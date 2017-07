Documentário comemora Dia Mundial do Rock

Em comemoração ao “Dia Mundial do Rock”, 13 de julho, a Secretaria Municipal de Cultura de Embu das Artes exibe o documentário “Botinada”, que conta sobre a origem do movimento punk brasileiro, e, em seguida, promove um debate entre o público e personagens que protagonizaram essa vivência, como Ravel Nostoreli, Renato Seixas, entre outros.

O evento acontece na quinta-feira (13/7), às 19h, no Centro Cultural Mestre Assis do Embu (Largo 21 de Abril, nº 29, Centro, Embu das Artes).

É dia de rock

A data do Dia Mundial do Rock foi escolhida nos anos 90 em homenagem ao Live Aid, evento que aconteceu na Inglaterra em 1985, e só é celebrada no Brasil, desde quando duas rádios paulistanas dedicadas ao estilo, a 89FM e a 97FM, começaram a mencioná-la em sua programação. Tendo a aceitação dos ouvintes, em poucos anos a data passou a ser popular em todo o País, mesmo não sendo reconhecida pelo resto do mundo.

Punk na tela

O documentário “Botinada: A Origem do Punk no Brasil” retrata o início dessa cena que surgiu muito forte a partir do final dos anos 70 por aqui, sobretudo em São Paulo. Produzido por Gastão Moreira e lançado 2006, contém imagens raras e inéditas, com os primeiros registros de bandas como Cólera, Inocentes, Olho Seco, entre outras, além de entrevistas com os velhos punks, jornalistas, cineastas, músicos e simpatizantes do movimento punk.

Faça você mesmo

O punk é um movimento musical, cultural e comportamental que surgiu em meados da década de 70 (EUA e Inglaterra), expressando um sentimento juvenil de negação à indústria cultural vigente, que tinha como expoentes bandas de rock progressivo com canções longas, chatas e complicadas. Para se contrapor, essa geração de jovens se atirou na criação de fanzines independentes, na formação de bandas e na produção de seus próprios shows e álbuns, com composições simples, rápidas, ruidosas e escrachadas, abordando ideias anarquistas, niilistas e revolucionárias, com linguagem despudorada e adotando a postura do “faça-você-mesmo”.

É o rock´n´roll em sua forma mais rebelde, com seguidores que usam um visual agressivo e chocante, que foge aos padrões da moda e da sociabilização.

Serviço

Documentário “Botinada” e debate

Quinta-feira (13/7), às 19h

Local: Centro Cultural Mestre Assis do Embu (Largo 21 de Abril, nº 29, Centro, Embu das Artes).

Informações: (11) 4785-3686