Domingo 7/05, Cotia recebe Circuito Sesc de Artes

Graças a mais uma parceria entre a Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer com o Sesc São Paulo, a Praça da Matriz receberá no domingo (7), entre 16h e 21h30, uma série de intervenções artísticas do Circuito Sesc de Artes.

Com uma programação repleta de música, dança, teatro, circo, cinema, artes visuais e literatura, o evento trará diversos grupos artísticos de todo o país que percorrem praças, ruas e locais públicos encenando dramas, promovendo risos e reflexões em atividades criativas e autênticas.

“O Departamento de Cultura trabalha para intensificar e firmar parcerias para trazer sempre mais eventos para Cotia e aproximar a população das ações culturais”, destaca o secretário de Esportes, Cultura e Lazer, Givaldo da Costa.

Este ano o evento passará por 118 cidades (quatro a mais que no ano passado) do interior, litoral e Grande São Paulo. A capital recebe o Circuito pelo terceiro ano consecutivo. Todas as atividades são gratuitas e livres para todos os públicos.

Confira as atrações:

NAS ABAS DO MEU CORDEL – CIA. DA M.A.T.I.L.D.E

Reis, princesas, fadas e gigantes são alguns dos personagens que povoam esta intervenção literária recheada de cantigas e narrativas rimadas. Com adivinhas, trava-línguas e as próprias histórias narradas com música ao vivo, o grupo explora o universo da literatura de cordel, inspirando se em autores como Patativa do Assaré e João Peron.

FLOU! – IELTXU ORTUETA (SP)

Nesta performance interativa e coletiva, o público assiste ao artista basco e o ajuda a pintar uma folha em branco esticada no chão. Os rabiscos coloridos acompanham a movimentação dos corpos no ritmo da trilha sonora de Gil Fuser.

THEATRO MISTERIOSO – CIA. MEVITEVENDO (SP)

Flutuando no tempo e em algum ponto entre o real e o sonho, este espetáculo presta homenagem aos teatros ambulantes. Atores, máscaras e bonecos se relacionam sem palavras. Personagens inusitados, como um peixe voador e uma cantora fantasma, tratam de temas como a passagem do tempo, a liberdade e o amor

MÁQUINA DE BRASILIDADES – CLOWNBARET (SP)

Como em um caça-níqueis, o público aciona a alavanca dessa máquina diferente para escolher um tema da cultura brasileira a ser desenvolvido pela trupe. Acompanhados de música original ao vivo, os palhaços apresentam esquetes cômicos sobre capoeira, boi-bumbá e comidas brasileiras, entre outros temas.

MARACATU BLOCO DE PEDRA (SP)

O grupo apresenta em seu cortejo a música, a dança e o canto da tradicional manifestação da cultura afro-brasileira. A orquestra contempla toadas tradicionais e passos coreografados.

GABINETE DE CURIOSIDADES E HABILIDADES

Programação inspirada pelos “traveling shows”, antigos carros itinerantes que iam de cidade em cidade apresentando toda sorte de atrações artísticas e curiosidades. Projeto cenográfico: Willian Zarella

+ XILOGRAVURA E BOIZINHO – VALDECK DE GARANHUNS (PE)

O bumba meu boi, festa folclórica brasileira, conta a história da ressurreição de um boi. Ela adquiriu características próprias em cada região do país. Nesta oficina, o participante confecciona uma miniatura do boi a partir de isopor e as enfeitam com papel, fitas, lantejoulas e outros materiais.

+ CURTA(S) CHAPLIN

Exibição de curtas-metragens dirigidos e protagonizados pelo cineasta e ator inglês Charles Chaplin, criador do personagem Carlitos.

+ PALAVRA + IMAGEM – COLETIVO RODAS DE LEITURA (SP)

Acervo de livros ilustrados será oferecido por dupla de mediadores de leituras individuais e compartilhadas.

Serviço

Local: Praça da Matriz, rua Senador Feijó, 11, centro.

Data: 07 de maio (domingo)

Horário: das 14h às 21h30

Obs: Em caso de chuva, o evento será transferido para o Ginásio Poliesportivo (Rua Ouro s/nº, Jardim Nomura).