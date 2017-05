Domingo sem TV no Projeto Âncora

Vá passar um domingo especial num lugar mágico e acolhedor com toda a família.

Programação:

10h – Abertura do Evento com a Feira Criativa (uma feira com participação de toda a comunidade Âncora com saborosos lanches e venda de materiais como acessórios e artesanatos, nutrição e saúde, roupas e utensílios a preços populares)

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA A FEIRA CRIATIVA

Informações com Marcio de Andrade – whats 994274612

10h30 – Momento de Integração com Danças Circulares

11h – Oficinas Simultâneas:

* criação de bonecos de meia

* pintura e desenho

* brincadeiras com bebês

12h – Contação de Histórias

12h30 – Almoço comunitário a preços populares com Música ao vivo

Marcio de Andrade (MPB)

Grupo Vocal Rock’n Voice

Crupo Coral Luminare

Banda TRISKELL tocando Beatles

14h às 17h – Oficinas Simultâneas:

* criação de bonecos de meia

* pintura e desenho

* brincadeiras com bebês

* pães

Apresentações Circenses e Musicais

Cine Debate – Documentário Instituto Elos

seguido de Roda de Conversa

E para encerrar, uma Dança Circular com Meditação Conduzida

e todos comerão os pães feitos na oficina coletiva numa confraternização final.

• Entrada gratuita

• Adequado para Crianças

Projeto Âncora

Estrada Municipal Walter Steurer, 1239

Cotia, SP | (11) 4612-9966