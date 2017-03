E a promoção continua…

Quer ir ao Teatro Raposo por nossa conta?

Esta semana são três as peças que tem convites para nossos leitores.

Faça sua escolha:

Virgem aos 40.com

Sábados, às 22h (até 25 de março)

Sinopse: Fetiche é a palavra chave dessa comédia. No dia do seu aniversário, Norma Januário das Dores se presenteia com algo muito especial: um acompanhante. A partir daí, suas tentativas para conseguir um simples contato sexual geram inúmeras situações engraçadas. Disposta, convoca outros homens, dos mais diferentes tipos, e vai numa escalada hilariante em busca de seus objetivos. Norma vai da timidez absoluta à desinibição total, com uma energia inesgotável até o final, guardando uma revelação surpreendente.

Elenco: Aldine Muller e Rafael Fernandes.

Direção: Miriam Lins

Sexo, Etc. e Tal – O Show

Sexta-feira – 21H30 (até 26 de maio)

Sinopse: “Sexo, Etc. e Tal, Falando de Sexo com Humor” é um grande sucesso de público e crítica, que após 20 anos viajando pelo Brasil e pela América Latina, volta todo repaginado, com uma roupagem glamorosa e com o talento de André Rangel, reconhecidamente um dos maiores humoristas das últimas gerações. Neste espetáculo o sexo é tratado com humor, alegria e descontração, numa conversa aberta com a plateia, que participa do início ao fim. Os belos Atores Marcio Marinello e Dan de Almeida, que também participam do espetáculo, são novos expoentes da área teatral e ajudam a plateia a participar desta grande e humorada conversa sobre o sexo. A Direção de Gabriel Veiga Catellani, repaginou integralmente o antigo texto, trazendo glamour e muitas surpresas.

De Robson Guimarães e André Rangel

Adaptação e Direção: Gabriel Veiga Catellani

Com: André Rangel, Márcio Marinello e Dan de Almeida

Preparação Vocal: Moira L`abbate

Preparação Corporal e Coreografias: Edson Simões

Fotos: Ronaldo Gutierrez

Filmagens e Edição: Roberto Yamamoto

Programação Visual: Evan Halegan

Figurino: Ateliê Rosa Bessa e Ateliê Ivan Soares

Produção Executiva: Lucia Lazzarini

Produção Geral: Walker Brito

Classificação Etária: 14 anos

Panos e lendas

Sábados, às 14h (março e abril)!

Sinopse: Uma Festa cantada e dançada para todo mundo ver, Panos e Lendas narra a criação do mundo, falando do homem sob o olhar de dois índios. Suas raízes e costumes o fazem mostrar o ciclo da vida com ternura e simplicidade. Recheado de lendas brasileiras, como a da Cana de Açúcar, de Helena Pereira, Parlendas, como a do macaco e o grão de milho, Cantigas de Roda e de Ninar, como Terezinha de Jesus, o Cravo brigou com a Rosa, Tutu Marambá, entre outras, são cantadas e tocadas ao vivo.

Elenco: Chico Cabrera, Diego Clilio, Fernanda Leal Costa, Giovani Martins, Maira Cardoso, Michel Sebá, Rita Gutt e Rita Ivannoff.

Direção: Chico Cabrera

Classificação: livre

Serviço:

Teatro Raposo Shopping (sala Irene Ravache)

Rod. Raposo tavares, km 14,5

Fone: 3732-9006

Horário da Bilheteria: de terça-feira a domingo, das 14h às 22h, ou até o início da apresentação.

Estacionamento: R$ 7,00 por 4 horas.

Lugares para cadeirantes e obesos

Para programação completa acesse aqui