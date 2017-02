E que venha 2017!

2017 começou a todo vapor e com o Verão a 40°

Para não fazer feio nessa época do ano separamos algumas dicas de beleza para você arrasar e não passar calor (e nem fica derretida!!)

Beleza

A aposta desse verão é a pele natural. Nada de olhos, têmporas, bochechas e lábios carregados. “A ideia de perfeição na maquiagem de 2017 é a de que ela não será percebida.”

Sabe aquele contorno exagerado? (alô Kim!!), pode deixar de lado! Troque as bases de alta cobertura por versões mais leves e ouse misturar texturas.

O efeito glossy (efeito molhado) nos olhos são uma super aposta.

Usar lip balms nas maçãs do rosto para quebrar a rigidez da base é divertido e cria um aspecto maravilhoso.

Dica: No mercado já são encontradas esse tipo de sombra, mas caso não queira gastar, passe um tiquinho da pomada Bepantol misturada à sua sombra compacta. É só aplicar com os dedos dando leves batidinhas.

Estilo

As joias também vieram com um ar minimalista nesse verão. Invista nos acessórios de prata, que são finos, delicados e deixam o look muito mais harmonioso e leve como o verão!!

Com um verão mais leve seja na make ou na produção, com certeza ele será muito mais divertido e lindo!!!