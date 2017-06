É tempo de Festival das Cerejeiras no Kokushikan

Como acontece há 21 anos, a comunidade nipo-brasileira da região próxima à São Roque intensifica os preparativos para o Sakura Matsuri – Festival das Cerejeiras Bunkyos que se realiza no Centro Esportivo Kokushikan Daigaku.

Localizado na Estrada do Carmo, 801, no bairro do Carmo, em São Roque, o Kokushikan possui mais de 400 pés de cerejeiras que, anualmente, florescem nesta época de início do inverno. Na última edição, o festival recebeu cerca de 20 mil visitantes.

Assim, neste cenário florido, as associações nipo-brasileiras da região organizam o Sakura Matsuri com várias atrações da cultura japonesa. Destaque para a Praça de Alimentação (que neste ano ficou mais ampla), shows de música e dança com artistas nikkeis e grupos de taiko e artes marciais.

Tem ainda a Praça de Bazaristas, venda de flores e verduras produzidas na região e de mudas de cerejeiras cultivadas no Kokushikan.

Os visitantes também poderão participar da Ciranda Cultural com workshops e demonstrações de diferentes artes da cultura japonesa. Destaque ainda para a demonstração da ginástica “Iki-Iki Taissô”, oficina de pipas com o mestre Ken Yamazato e horóscopo oriental com Teruo Hama. Será realizado também o Concurso Bunkyo de Fotografias tendo como prêmio três máquinas fotográficas da Fujifilm.

O Festival das Cerejeiras Bunkyos acontece nos dias 1 e 2 de julho, sábado e domingo, das 8h às 17h, com entrada franca (contribuição de R$ 20,00 por veículo que dá direito a concorrer ao sorteio de uma TV LCD).

SERVIÇO

21º Sakura Matsuri – Festival das Cerejeiras Bunkyos

Data/hora: dias 1 e 2 de julho de 2017, sábado e domingo, das 8h às 17h

Local: Centro Esportivo Kokushikan Daigaku Estrada do Carmo, 801 – São Roque – SP (entrada pela Rodovia Bunjiro Nakao, km 48)

Entrada franca: Colaboração por veículo: R$ 20,00 (concorra ao sorteio de um TV LCD). Informações: (11) 3208-1755 www.bunkyo.org.br