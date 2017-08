Jornalismo investigativo: Matheus Leitão, filho de Miriam Leitão, carrega o “codinome” do pai. Neste livro ele escreve sobre os duros acontecimentos da época da Ditadura no Brasil, quando “os pais” foram presos e torturados. Matheus vai corajosamente atrás da história e dos torturadores, interrogando-os cara-a-cara. Sua posição é de recriminar a tortura, recriminar a falta de “legalidade” no Brasil e pedir que a verdade venha à tona.

Ótimo livro, ótimas entrevistas com uma nota destoante: parece-me que, por discordar das posições políticas e religiosas dos pais na época dos acontecimentos, Matheus cria certo distanciamento.

PROVOCAÇÃO: Pelo emocional, você se aproxima ou se distância de uma realidade que lhe parece duvidosa?

FICHA TÉCNICA:

Título: Em nome dos pais

Autor: Matheus Leitão

Editora: Editora Intrinseca

Ano: 2017