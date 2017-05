Em quais hipóteses posso perder meu imóvel por dívidas?

A função do bem de família é a garantia do principio básico indispensável da necessidade humana, que é a moradia, e por isso a legislação protege o resguardo do lar na maioria dos casos, assim mesmo contraindo dividas a pessoa não perderá seu imóvel residencial.

Porém mesmo sendo um bem de família, há possibilidades de penhora em algumas situações como, por exemplo, nos imóveis dados em garantia através de uma fiança locatícia. São comuns no mercado de alugueis que os proprietários só alugarem seus imóveis com a condição da presença de um fiador, assim caso o locatário não pague os encargos o avalista poderá perder este imóvel de moradia, pois para o direito a fiança é uma garantia de um pagamento feito à terceiro de forma espontânea.

Outra possibilidade de retomada do bem é no caso de financiamentos através de alienação fiduciária, ou seja, quando se compra um imóvel nestas condições o banco é detentor de um credito primário, caso o comprador não cumpra rigorosamente em dia as parcelas, o imóvel certamente irá para leilão. Esta pratica de financiamento é mais comum feita por bancos como a Caixa Economica Federal e Banco do Brasil.

Além disso, também poderão ser penhoráveis os imóveis que tiveram dívidas condominiais, pois mesmo sendo um bem pessoal, caso o condômino esteja inadimplente com suas obrigações, isto irá comprometer a saúde financeira de todas as outras unidades, portanto o imóvel poderá também ir a leilão, conforme orienta o advogado Erik Mendonça da área de direito imobiliário do escritório MoraesBraga Advogados.

Uma ultima exceção é a penhora do imóvel contraído por divida trabalhista, quando uma empresa entra em falência e o juiz autoriza a execução da divida através do patrimônio pessoal dos sócios, o bem de família poderá ser tomado, pois para a justiça a divida trabalhista tem natureza alimentar, portanto deverá ser suprida antes de tudo, até mesmo antes da moradia.

Nas outras hipóteses não poderá haver a retomada do bem, seja por dividas de cartão de credito, financiamento de carros, ações cíveis, pensões ou empréstimos pessoais.

Por: Lorena Martins