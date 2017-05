Embu das Artes abre Concurso Público

Começaram na última sexta-feira, dia 19, as inscrições para concurso público da Prefeitura de Embu das Artes, para diversas vagas que serão preenchidas nas unidades de serviço da Prefeitura e/ou instituições conveniadas com a Secretaria de Desenvolvimento Social e cadastro reserva. Os salários vão de R$ 1.600 a R$ 2 mil.

As inscrições podem ser feitas até às 22h do dia 16 de junho, no site do Instituto Zambini. A taxa é de R$ 69,90. Confira o edital aqui ou no site www.zambini.org.br.

As vagas são para os cargos de Agente Cadastrador, Cuidador Social, Facilitador de Oficina de Trabalhos Manuais, Facilitador de Oficina de Teatro, Facilitador de Oficina de Desenho e Grafite, Facilitador de Oficina de Percussão, Facilitador de Oficina de Canto Coral, Facilitador de Oficina de Violão, Orientador Social I, Orientador Social II, Orientador Social III e Orientador Social IV.