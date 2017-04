Embu das Artes comemora 1º de maio com dança

Embu das Artes recebe na segunda-feira (1/5) o espetáculo “Estado Imediato” com o grupo de dança Ângelo Madureira e Ana Catarina Vieira, que será exibido no Largo 21 de Abril, Centro, em dois horários, às 11h e às 14h.

Após as apresentações, os artistas farão um workshop e conversa com o público. O evento conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura.

Sobre o espetáculo

Através da poética da dança contemporânea, o grupo buscou criar maneiras de aproximação entre o artista e o público, para alimentar seu interesse pela dança contemporânea, contribuir para a construção de uma linguagem de dança brasileira e colaborar para a formação de público. O corpo quer ficar no chão. Sem música. Sem movimento. Sem nada.

Mas os artistas da dança sempre precisam se levantar e, mesmo em uma crise, continuar a se mover. É preciso fazer algo acontecer, inventar uma maneira de continuar, mobilizar a vontade de dançar.

O grupo foi despertando sua vontade de dançar e buscando um “estado imediato”, como se fosse o seu último instante de vida. Referências como John Travolta, Tchaikovsky, Dominguinhos, Gilberto Gil, Tina Charles, Bee Gees, Paul Simon e Art Garfunkel, os Beatles e os ritmos dos Orixás ajudaram a despertar esses “estados imediatos” nos corpos dos bailarinos.

Por Alex Natalino