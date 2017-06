Embu das Artes realiza a “10ª Semana da Cultura Japonesa”

A Prefeitura de Embu das Artes, por meio da Secretaria de Cultura, realiza a “10ª Semana da Cultura Japonesa” entre os dias 10 e 30 de junho no Centro Cultural Mestre Assis do Embu (Largo 21 de Abril, 29 Centro). A entrada é gratuita e o evento ficará aberto ao público todos os dias, das 9h às 17h.

Formada por um grupo de artistas vindos do Japão de origem social modesta, tem o objetivo de facilitar a troca de experiências entre seus integrantes, promover o seu aperfeiçoamento técnico e dar maior visibilidade à sua produção. Os artistas são de Embu das Artes, Mauá, Vargem Grande Paulista, Cotia, Itapecerica da Serra, São Paulo e região. Artistas: Eiji Yagima, Sussumo Harada, Ken Kaneko, Toyota, Mitiko Aragaki, Auro Okamura, Getsusem Kobasyashi, Nichio, Graziela Wakizaka, Hiromi, Kamori, Milton Takada, Paulo Moriama, Yatsunami, Yasuichi Kogima, Moriyo Kogima, Alina Okinaka, Sachiro Koshikoku, Taro Kaneko, Nachiko Nakade, Bin Kondo, Sakuko Miyasshita, Yoshiyuki Miura, Yasuko Kuroda, Tsukika Okayama, Ryokai Chashi, Ricardo Ueki, Juro Takahashi, entre outros. Artistas in memoriam: Iwao Nakagima, Daniel Ryo, Takebayhashi, Mestre Sakai do Embu, Yugi Arimiso, Maria de Embu, João Suzuki e Sizuca de Embu.

A programação diversificada é composta por exposição, apresentações artísticas e lançamento de livro com curadoria de Paulo Dud. O grupo de taikô (instrumentos japoneses de percussão) se apresentará no Centro Cultural e na Sede da Prefeitura. Já a cerimônia ecumênica em homenagem aos antepassados ocorrerá no Cemitério do Rosário. Para mais informações, ligue 4785-3686 ou 4781-4462.

Veja a programação:

– 10/6

Abertura – 17h

Taikô Kodaiko – 17h

Local: Centro Cultural Mestre Assis do Embu – Largo 21 de Abril, 29, Centro

– 10 a 30/6

9ª Exposição Coletiva Nikkei Art & Craft – das 9h às 17h

Homenagem a Yasuichi Kogima, importante colaborador da Exposição

Local: Centro Cultural Mestre Assis do Embu – Largo 21 de Abril, 29, Centro

– 10 e 11/6

Cerâmica Artística de Alta Temperatura – das 9h às 17h

Local: Centro Cultural Mestre Assis do Embu – Largo 21 de Abril, 29, Centro

Ceramistas: Kenjiro Ikoma, Cris Rocha, Cleide Chaim, Eliana Kanki, Laura Martinéz, Lica Cruz, Mali Tessler, Atelier Morro do Bambu, Maria estela Cerâmica, Nídia, Patricia Carvalho, Renata Amaral e Vitoria Chu Varella

– 11/6

Lançamento do livro Vida em Conto do artista plástico Nicchio – 9h às 17h

Local: Centro Cultural Mestre Assis do Embu – Largo 21 de Abril, 29, Centro

– 18/6

Cerimônia Ecumênica em Homenagem aos Antepassados – 10h

Local: Jazigo Funerário/ Monumento aos Imigrantes Falecidos, localizado no Cemitério do Rosário, na av. Elias Yazbek, 1713, Centro

– 19/6

Taikô Kodaiko – 16h

Local: Sede da Prefeitura – rua Andronico dos Prazeres Gonçalves, 114, Centro