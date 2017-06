Embu das Artes sedia Fórum de Meio Ambiente

O evento, cujo tema definido é “Sustentabilidade – A cidade que queremos”, acontece em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente.

Entre as atividades da programação, exposição de horta vertical, bombas de semente, minicisterna, parede verde e irrigador solar

A Prefeitura de Embu das Artes, por meio de sua secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, realizará na próxima segunda-feira, das 18h às 22h, o 1º Fórum do Meio Ambiente, no Centro Cultural Mestre Assis, região central da cidade.

O evento, cujo tema definido é “Sustentabilidade – A cidade que queremos”, acontece em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente.

A programação oficial ainda não foi divulgada, mas movimentos ambientais, em parceria com a prefeitura, já se articulam para expor propostas de soluções ambientais e palestras aos cidadãos.

A Sociedade Ecológica Amigos de Embu (SEAE) foi convidada para expor o seu trabalho em um stand na entrada do evento. A ONG, fundada no início dos anos 70, atua na cidade desde então para melhorar a qualidade de vida da população, por meio de ações de educação socioambiental, fiscalização e denúncias de crimes contra o meio ambiente, entre outras atividades.

“Teremos alegria em compartilhar com o público algumas das informações de soluções ambientais simples e baratas, mas que fazem a diferença no cotidiano do cidadão e da natureza”, comenta Rodolfo Almeida, presidente da SEAE.

PROGRAMAÇÃO

Entre as atividades previstas para a SEAE, bombas de semente, ou seedballs, são as preferidas dos jovens, que recuperam áreas nativas degradadas de forma lúdica.

Horta vertical em garrafa pet é a solução para cultivar hortaliças e mudas diversas em pequenos espaços. Elas podem ser penduradas em muros e paredes. Seu benefício se estende à saúde alimentar, uma vez que os alimentos produzidos não contêm agrotóxicos.

Parede Verde é outra opção a ser demonstrada para ter plantas em pequenos espaços. Além de embelezar a paisagem, a estrutura colabora para a refrigeração do microclima.

Minicisterna, como alternativa para captar e armazenar água da chuva. Sua utilidade vai muito além de reserva para a falta de água, ela permite economia na conta, uma vez que a água armazenada pode ser usada para limpezas, descargas e até lavagem de roupas.

Irrigador Solar da Embrapa é um modelo que também será apresentado. Com baixo custo é possível montar a estrutura que irriga plantas, de forma automática, por até cinco dias seguidos, sem a necessidade de recarga ou energia elétrica.

SERVIÇO

O QUE: 1º Fórum de Meio Ambiente

QUANDO: Segunda-feira, 05 de junho, das 18h às 22h

ONDE: Centro Cultural Mestre Assis

Largo 21 de Abril, 29 – Centro – Embu das Artes

INFORMAÇÕES: cidadeembudasartes.sp.gov.br