Embu das Artes tem curso gratuito de robótica

Durante as aulas, os alunos entram em contato com a informática, mecânica e física

A Sociedade Ecológica Amigos de Embu (SEAE), por meio do seu programa RoboCID, oferece vagas para o curso gratuito de robótica para jovens com idade entre 10 e 17 anos. As vagas são limitadas e as inscrições vão até o próximo sábado, 05 de agosto, quando acontecerá o primeiro encontro na sede da ONG, que fica na região central de Embu das Artes.

O principal objetivo do curso é capacitar os alunos para o desenvolvimento de raciocínio lógico, para a solução de situações-problemas relacionadas à sociedade e ao meio ambiente.

Os problemas são apresentados pelos educadores, que estimulam o trabalho em equipe, a criatividade e conceitos de cidadania, por meio de atividades de montagens com lego; programação e montagem de robô, por meio de teorias e técnicas de robótica; noções de mecânica para os movimentos dos robôs; e noções de física, que atuam na velocidade e na força do objeto.

As habilidades trabalhadas vão para além do curso e podem ser percebidas como complementares ao âmbito escolar.

Francisco Mourão, coordenador do projeto, conta que é feita uma pesquisa profunda sobre o tema proposto e então começam as ideias para solucionar os problemas. “Tivemos projetos lindos produzidos no curso, como em 2010, que foi feita uma maquete para solucionar a divisão da cidade, física e socialmente. O resultado foi um teleférico para unir as duas realidades, para que pudessem se compreender, se ajudar e juntos preservarem a natureza.

Este ano o coordenador pretende trabalhar o tema reciclagem.

Serviço:

O que: Aulas de robótica

Quando: Começa em 05 de Agosto, de 2017, às 14 horas (com duração aproximada de duas horas) e acontece aos sábados

Onde: Rua João Batista Medina, 358, Centro, Embu das Artes

Inscrição e informações: 11 4781.6837 | contato@seaembu.org

Sobre o ROBOCID

O RoboCID foi criado em 2007, fruto de parceria entre a SEAE, a Fundação Bradesco e a Fonte dos Jesuítas de Água Mineral Natural de Embu.

Os alunos já participaram de torneios promovidos pelo Zoom e Instituto Aprender Fazendo, da Lego no Brasil e conta com troféus de primeiro lugar em torneio de robôs e segundo lugar em animação stop motion.

Atualmente a SEAE segue à frente da realização do projeto e está em busca de parceiros. Os interessados em colaborar podem entrar em contato: contato@seaembu.org

Sobre a SEAE

Criada por moradores na metade da década de 70, a SEAE atua na preservação ambiental de Embu e região, para estimular e ampliar os processos de transformação socioambiental, cultural e econômica, por meio de processos educacionais participativos e inclusivos, fomentando a atuação em políticas públicas, visando a conservação, recuperação e defesa do meio ambiente.