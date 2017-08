Equipes da Prefeitura realizam limpeza de bocas de lobo

A Prefeitura de Cotia realiza serviços de limpeza e desobstrução de galerias de águas pluviais e, desde o início do ano, já passou por diversos bairros. Nesta semana, a equipe da Secretaria de Obras e Serviços está no Jardim São Vicente com o serviço que visa prevenir transtornos durante o período de chuva garantindo o escoamento da água.

Entre as vias que tiveram as bocas de lobo limpas e desobstruídas estão a rua Coronel João de Sá e a Miguel Calmon. A prefeitura retirou das galerias pedaços de madeira, lixo, entulho, embalagens, entre outros.

A Secretaria de Obras e Serviços explicou que com a obstrução da passagem de água os transtornos causados pela chuva se potencializam com alagamentos e enchentes e, portanto, toda a população deve colaborar descartando lixos e outros materiais de forma correta.