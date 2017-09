Equipes de Obras de Cotia seguem melhorando e recuperando o viário municipal

Desde janeiro, o prefeito Rogério Franco tem intensificado os trabalhos de melhoria na infraestrutura de Cotia

Desde o início do ano, a gestão do prefeito Rogério Franco tem intensificado os trabalhos das equipes de manutenção, limpeza urbana e tapa-buraco da Secretaria de Obras e Serviços de Cotia, que atuam diariamente na recuperação e melhoria do viário municipal, tanto das vias pavimentadas, quanto das de terra. Nesta semana, as equipes podem ser encontradas trabalhando na região do Parque Turiguara, Estrada Velha da Olaria, Granja Viana, Jardim Nova Cotia, entre outros bairros.

Nas ruas Vitória e Juiz de Fora, no bairro Parque Turiguara, a equipe de tapa-buraco realiza a recuperação da via, bem como na estrada Velha da Olaria, no Jardim Nova Cotia e na Estrada da Aldeia, na Granja Viana. Na rua Amazonas, na Granja Viana, a equipe da Secretaria de Obras faz a restauração da drenagem para prevenir alagamentos no período de chuvas.

Os trabalhos de manutenção de vias sem pavimentação também passaram pela rua Leoni da Costa, na Vila Hortência. O trecho crítico da Estrada da Ressaca, próximo da divisa com Itapecerica da Serra, recebeu limpeza das sarjetas e obra de recapeamento, enquanto que a equipe de limpeza urbana passou por praças e calçadas do Jardim Sabiá e Ipê.