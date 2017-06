Escola da Cidade abre inscrições para pós-graduação

A Escola da Cidade – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo está com inscrições abertas para três cursos de pós-graduação lato sensu, com início no segundo semestre de 2017.

O programa, desenvolvido desde 2009, tem como tema principal “Civilização América – Um Olhar através da Arquitetura” e se estrutura nas seguintes especializações: ‘Arquitetura, Educação e Sociedade’, ‘Geografia, Cidade e Arquitetura’ e ‘Habitação e Cidade’.

Arquitetura, Educação e Sociedade: Esta especialização lato sensu, que entra em sua terceira edição no ano de 2017, propõe uma ampla reflexão sobre a educação em arquitetura e urbanismo.

Através de seminários e palestras com profissionais reconhecidos visa incentivar a discussão sobre o papel dos professores e a formação dos jovens profissionais na contemporaneidade. Pretende fomentar a reflexão sobre a atividade docente, estudando teorias e planos de ensino, experiências de ensino em diferentes universidades, discutidas como possibilidade para novas matrizes para o ensino de arquitetura, pesquisas específicas ligadas à pedagogia a fim de relacionar esferas culturais, socioeconômicas e ambientais.

Esta proposta é inovadora no Brasil por promover atualização técnica no campo do ensino, particularmente do ensino de arquitetura e urbanismo, com a consolidação da postura crítica como possibilidade de experimentação de novas propostas educacionais. Esta pós-graduação destina-se a arquitetos, urbanistas, engenheiros, artistas e demais interessados no tema, com ou sem experiência docente. O curso está estruturado em três semestres, que podem ser cursados independentemente. Para obter o certificado de conclusão, o estudante deverá cursar e concluir três semestres, ao todo.

Coordenado pelas arquitetas Cristiane Muniz e Maira Rios, com graduação e mestrado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP). Além do corpo docente da Escola e de convidados de diversas áreas do conhecimento no Brasil, a especialização conta com a participação de professores estrangeiros das faculdades de arquitetura conveniadas à Escola da Cidade.

Geografia, Cidade e Arquitetura: A proposta do curso ‘Geografia, Cidade e Arquitetura’ é apresentar um panorama crítico da produção cultural no território americano, por meio da Arquitetura.

Os módulos, bimestrais, definem as quatro regiões que serão discutidas como tema de trabalho. No ano de 2017, oitava edição do curso, os países estudados no primeiro semestre foram Chile e Espanha. Para o segundo semestre, o países serão Costa Rica e México. A ideia é refletir sobre as necessidades próprias destes países, as relacionando às esferas culturais, socioeconômicas e ambientais. O objetivo é promover o estudo de outros países continuamente e de forma rotativa. Desde 2016 a especialização passou a contar com países fora da América como tema de pesquisa. A intenção é ampliar essa participação nos anos seguintes com países africanos lusófonos.

Esta pós-graduação destina-se a arquitetos e urbanistas, artistas, engenheiros, internacionalistas, além de demais interessados no tema.

Pelo fato do curso ser estruturado em módulos bimestrais, os interessados podem efetuar inscrições nos módulos que tenham interesse. Para obter o certificado de conclusão, o aluno deve cursar quatro módulos, ao todo.

O curso é coordenado pelos arquitetos Alvaro Puntoni e Fernando Viégas, doutor e mestre, respectivamente, formados pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAAUSP). A professora de história, Marianna Al Assal, o geógrafo, Marcelo Ribeiro e o crítico de arte, Felipe Chaimovich são corresponsáveis pela organização das aulas de Teoria América, Geografia e Arte Americana, respectivamente.

Habitação e Cidade: Propõe uma atualização dos conhecimentos históricos e teóricos referentes à habitação coletiva e também da prática do projeto relacionado a esse tema.

O objetivo desta especialização lato sensu é dar continuidade à formação dos profissionais e acadêmicos que desenvolvem projetos e enfrentam a questão da Habitação de Interesse Social, nos territórios urbanos. Visa sistematizar e analisar os problemas enfrentados na prática da profissão, avaliar procedimentos adotados em projetos face aos seus resultados, além de, através do exercício projetual nas fases de Atelier de Projeto, estudar caminhos para possíveis transformações e melhorias no quadro atual.

Esta especialização é voltada para profissionais e acadêmicos que desenvolvem projetos e enfrentam a questão da Habitação de Interesse Social nos territórios urbanos (arquitetos, engenheiros, sociólogos, antropólogos, assistentes sociais e demais envolvidos). O curso está estruturado em módulos semestrais e os interessados podem efetuar inscrições naqueles que tenham interesse. Para obter o certificado de conclusão, o aluno deve cursar dois módulos, ao todo.

O curso é coordenado pelos arquitetos Ruben Otero e Luis Octavio de Faria e Silva. Ruben Otero é formado pela Universidade da República do Uruguai (1983) e novamente pela Unesp, em 2007. Doutor em Projetos Arquitetônicos pela Universidade Politécnica da Catalunha (2008). Luis Octavio de Faria e Silva é formado (1989), com mestrado (2001) e doutorado (2008) pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP). Conta com assistência de coordenação da arquiteta Maria Teresa Fedeli.

Inscrições:

•Arquitetura, Educação e Sociedade – inscrições abertas até 01 de agosto de 2017

•Geografia, Cidade e Arquitetura – inscrições abertas até 27 de julho de 2017

•Habitação e Cidade – inscrições abertas até 31 de julho de 2017

•Inscrições pelo site www.escoladacidade.edu.br ou na secretaria da Escola da Cidade.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 3258-8108 das 15h às 19h, ou pelo e-mail mailto:posgraduacao@escoladacidade.edu.br.