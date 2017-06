Escola infantil de Cotia estimula ações sustentáveis

Ensinar a cuidar do planeta é uma das lições mais valiosas nos dias de hoje. Levando em conta a importância que as crianças têm para o futuro do planeta, o Berçário Pichotinho, que fica na rua Beco do Vintém, Granja Viana, tem inserido, no cotidiano da escola, práticas mais sustentáveis que orientam as crianças a serem responsáveis com o mundo em que vivem.

Na semana do Meio Ambiente as crianças se encarregaram de montar os pneus que serão utilizados como base para uma horta comunitária. Nesta horta, as famílias e amigos poderão utilizar o que foi cultivado pelas crianças.

Começaram a pintar também tambores de papelão que farão parte de uma estação de coleta seletiva, na qual vão aprender melhor e separar os lixos metal, plástico, papel e vidro. Além disso, utilizando os resíduos orgânicos, como cascas de frutas, restos de legumes, eles alimentam as minhocas na composteira, cultivando assim, o próprio adubo para a horta.

“Nós temos papel fundamental no desenvolvimento dos nossos alunos. Ensinar a separar o lixo e plantar hortaliças gera nelas o prazer em cuidar do meio ambiente, que é o bem mais precioso que temos”, reforça Rachel de Carvalho Martins Pomiglio, diretora do Pichotinho.