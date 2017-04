Escolas Estaduais de Cotia participam dos Jogos Escolares

O Ginásio Municipal recebeu dez escolas estaduais de Cotia para a abertura dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP), na modalidade futsal, fase Diretoria de Ensino Região Carapicuíba.

Nessa primeira etapa serão selecionadas equipes das categorias mirim feminino e masculino que participarão da fase semifinal contra Carapicuíba. Os ganhadores vão disputar a sub-regional Oeste contra Itapevi, Itapecerica da Serra, Osasco e Taboão da Serra.

Os confrontos entre as escolas de Cotia foram divididos em dois dias. Na próxima quarta-feira mais escolas participarão do evento. As turmas da categoria feminina já encerraram os jogos e as classificadas para a semifinal foram as escolas Ana Macieira de Oliveira e Roque Celestino Pires.

Ao todo serão oito sub-regionais até reunir os campeões de cada região para disputar a final da Regional da Grande São Paulo.

Confira abaixo quais serão os confrontos de quarta-feira:

Ana Macieira de Oliveira X República do Peru

República da Costa Rica X Fernão Dias Paes Leme

Zacarias Antonio da Silva X Sidronia Nunes Pires

Ernesto Caetano de Souza Tenente X Jardim Santa Ângela

Os JEESP são uma iniciativa das secretarias da Educação, dos Direitos da Pessoa com Deficiência, de Esporte, Lazer e Juventude e do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do governo do Estado e visam descobrir novos talentos, integrar alunos e ampliar as oportunidades de socialização e aquisição de hábitos saudáveis.