Escravas de Ipanema

“Eu não tenho que estar gostosa para o verão! É o verão que tem que ser gostoso para mim!” (Fabiana Carla, atriz)

A declaração, cheia de atitude, pode estar um pouco diferente da original. Eu a ouvi um dia desses, pela minha professora de balé!

Sim, balé, corpo, movimento, e, com a proximidade do verão, o grito de liberdade da Fabiana Carla entrou na nossa sala de aula.

Eu sou do tempo em que o verão era uma época gostosa e avidamente esperada. Tinha sabor de sol, de férias, de areia, de água e de diversão. Avidamente esperada em relação a preparativos, economias, planos e sonhos!

E o verão era muito, mas muito gostoso para mim!

Hoje, muita gente se prepara avidamente para o verão só pensando “naquilo”! Ah! E nem o “naquilo” é mais o “naquilo”! Agora, só se pensa “noquilo” a mais! Nos milhares de quilos a mais! Porque, de uma maneira geral, quem fala de peso, regime, medidas e emagrecer o tempo todo está sempre se sentindo devedor em relação ao corpo.

As revistas, as campanhas, as lojas e tudo mais nos bombardeiam com a mensagem de que temos de estar gostosas para o verão! E, de preferência, gostosas também em todas as outras estações, e meses, e dias e minutos do ano.

Nós temos de caber na calça e não a calça nos servir, nos vestir.

Se tenho um casamento importante, eu tenho de jejuar, fazer drenagem linfática, talvez até uma intervenção cirúrgica para eu caber dentro daquele vestido que me serviu, a duras penas, um dia. Ou que foi comprado apertado para o dia em que eu for magra!

Me deu vontade de fazer uma reportagem na qual ficaria uma semana em uma loja de sapatos atendendo e observando as mulheres experimentando e calçando sapatos de bico fino, salto alto, muito alto, altíssimo, se equilibrando para… para que, mesmo?

E assim caminha a humanidade que adota costumes nada humanos… de salto alto, muito alto, altíssimo, jejuando, contando calorias, fazendo intervenções cirúrgicas estéticas, fazendo o mais recente tratamento para emagrecer e rejuvenescer…

E tudo isto para que, mesmo?

Para pertencer e caber no padrão estético da vez.

E, claro, para ser e estar muito gostosa para o verão… esta estação controladora a espreitar e torturar as novas escravas de Ipanema!

Por Sílvia Rocha

Imagem: “Fun at the beach” de Dianna Willman