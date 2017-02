Espaço de Convivência do Idoso abre inscrições para cursos

O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura abre segunda-feira (13) inscrições para os cursos de ginástica, pilates, artesanato e teatro no Espaço de Convivência do Idoso, na sede do Movimenta Cotia (antigo Viver a Vida), situado à Avenida Senador Feijó, 110, Centro.

Voltadas aos moradores com idade a partir dos 60 anos, as atividades físicas, de cultura e lazer visam proporcionar o bem-estar social do idoso.

As inscrições podem ser feitas até sexta (17), das 9h às 16h. Os interessados devem apresentar no ato da inscrição cópia do RG, do comprovante de residência, atestado médico recente e duas fotos 3×4.