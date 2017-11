Espaço Hamadryas convida

No dia 02/12, sábado, a partir das 11h, receberemos o “Feito a Mão”, bazar de artes manuais com artesãos da atualidade que criam suas peças de forma sustentável.

Nesse fim de ano escolha presentes conscientes e venha curtir um dia em nosso jardim, com música, gastronomia, muita arte manual, atendimentos e oficina para crianças.

Quem estará presente:

Vestuário:

Roupas femininas ByAna Brasil

Vestidos, saias, casacos e coletes com Marina Wang

Pijamas e lingeries com Cute Cute

Infantil:

Almofadas e naninhas com Leloo

Slings com Pedacinho Meu

Acessórios em tecido com Fuchiqueria

Acessórios:

Relicários com Florilegus

Jóias em prata com pedras naturais com Turmalina Mellancia

Acessórios em tecido com Fuchiqueria

Produtos naturais:

Tinturas, óleos e velas com Lepipe

Cosméticos Naturais Alquimias da Terra

Aromas da casa com Turmalina Mellancia

Decoração:

Feltragem com Fada Amada, Danielle F. Schneider

Decoração criativa e personalizada com Arte Comodità

Permacultura & Jardim:

Vasos e jardim com Arti Horta Serena Raiz

Kokedama com Arte Comodità

Vasos, terrários e arranjos com Florilegus

Atendimentos:

Plantão astrológico com Bianca Ballesteros

Taro com Sergio Frug

Shiatsu e Acupuntura com Daniel Fernando

Oficina para Crianças:

Vivência Cores da Terra (permacultura) com Arti Horta Serena Raiz (14h)

Contação de histórias com Neusa Margigi e Patricia Coleaa (11h e 15h)

Oficina de enfeite de natal com Neusa Margigi e Patricia Coleaa (11h30 e 15h30)

Gastronomia:

Quituti do Perucci

Garagem Burguer

Fabuliciosos

Vem!!

Serviço:

Bazar de Artes Manuais

Data: 2 de dezembro, a partir das 11h

Local: Espaço Hamadryas

Endereço: Avenida Dona Cherubina Vianna, 1697

Granja Viana/Cotia