Está chegando o Dia de Doar

O que é o Dia de Doar?

O #diadedoar é uma grande campanha para promover a cultura de doação no Brasil e no mundo.

O #diadedoar é um movimento, uma mobilização nacional para termos um país mais generoso e solidário, em especial para com as organizações da sociedade civil.

Nós, que organizamos o #diadedoar, preparamos a campanha, mas quem faz o #diadedoar acontecer é você!

Nós criamos materiais, artes, vídeos, cartazes, etc. Mas cada um que participa do #diadedoar é que faz com que ele exista: seja doando no dia 28 de novembro, seja fazendo uma ação para estimular a doação de indivíduos e empresas neste mesmo dia.

No dia 28 de novembro, uma terça-feira, o Brasil inteiro vai se mobilizar pelo #diadedoar: milhares de organizações estarão preparadas para receber doações, e milhões de brasileiros vão apoiá-las, doando e tornando pública a sua doação, a partir do uso da hashtag #diadedoar nas mídias sociais.

O #diadedoar foi realizado no Brasil pela primeira vez em 2013, e sua origem é os Estados Unidos, onde começou em 2012. Foi criado por uma organização chamada 92Y, que fica em Nova Iorque, e hoje é uma campanha mundial, com mais de 35 países oficialmente participand.

Lá fora, o #diadedoar tem nome de #GivingTuesday, que significa “terça-feira da doação”, e vem na sequência de datas comerciais já famosas, como as BlackFriday e CyberMonday. É sempre realizado na primeira terça-feira depois do Dia de Ação de Graças (o Thanksgiving Day).

O #diadedoar é organizado pelo Movimento por uma Cultura de Doação, uma coalização de organizações e indivíduos que promovem a cultura de doação no país, e ao qual qualquer um pode se juntar acompanhando nosso grupo no facebook: https://www.facebook.com/groups/culturadedoacao/.

Este ano, o #diadedoar será em 28 de novembro. Todos os dias é dia de doar. E, uma vez por ano nós fazemos uma grande celebração da doação. Esse é o #diadedoar!