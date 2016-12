Está fora da sua cidade? Ache unidade policial pelo aplicativo

Ferramenta “Unidades Policiais de São Paulo” localiza o endereço, telefone e email de delegacias e batalhões

Basta apenas alguns cliques e pronto: é possível encontrar endereços e contatos das delegacias e batalhões de São Paulo. A praticidade é possível por conta do aplicativo “Unidades Policiais de São Paulo“, desenvolvido pela Secretaria da Segurança Pública. A ferramenta está disponível para sistema Android e iOS.

Por meio de um mapa e localização via satélite, o usuário encontrará a unidade mais próxima. No total, são quase 4.000 unidades policiais do Estado. Assim, um usuário que eventualmente seja vítima de um crime, com o aplicativo, terá mais facilidade para localizar rapidamente a unidade policial mais próxima.

Acesse no iOS ou no Android.

Do Portal do Governo do Estado