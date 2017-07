Estrada de Caucaia terá estreitamento de pista para obras em adutora

Os motoristas que trafegam pela Estrada de Caucaia do Alto devem ficar atentos porque a partir desta semana ocorrerá estreitamento de pista na altura do número 2.900 (próximo à Estrada Ribeirão das Lajes) para obras em uma adutora da Sabesp.

No local, o Consórcio São Lourenço, responsável pela intervenção, vai instalar uma caixa de bloqueio de segurança na tubulação que passa sob a via. A intervenção ocupará parte das duas faixas da via por um trecho de cera de 500 metros.

O início dos trabalhos foi definido em reunião na Prefeitura de Cotia, na terça-feira (27), com a presença do Secretário de Transportes e Trânsito, Antônio de Melo, e representantes do consórcio. “É uma obra que causará impacto no viário, pois é o acesso ao Distrito de Caucaia, Tijuco Preto e a diversos condomínios, mas é necessária”, avaliou o secretário.

De acordo com Melo, a secretaria fez um levantamento da situação da via, no trecho que receberá a intervenção, para que o consórcio possa fazer os reparos necessários assim que concluir os trabalhos.

A empresa será responsável por manter o local devidamente sinalizado durante a execução da obra. De acordo com o engenheiro de produção do consórcio, Eudóxio Ferreira, a caixa de bloqueio funciona como uma ‘torneira’ que, em caso de reparo ou manutenção, permite o fechamento da passagem de água por trecho. A previsão é de que o trabalho dure 60 dias.