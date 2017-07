Estrada dos Pereiras recebe obras de drenagem

Em breve, moradores e motoristas que precisam circular pela Estrada dos Pereiras, no Bairro dos Pereiras, em Cotia, deixarão de ter transtornos com as enxurradas que afetam a via em dias de chuva forte. É que a Secretaria de Obras iniciou as obras de drenagem no local, com a instalação de novas tubulações (cerca de 1 metro de diâmetro) para dar mais vazão à água.

Ao todo serão instalados cerca de 500 metros de tubos de concreto. A obra se estenderá das proximidades da Rua Paulínea até o encontro com o loteamento Vitória. Outro trecho, na parte baixa da estrada, já possui tubulação. A previsão é de que o serviço dure cerca de 30 dias. Esta semana deverão ser concluídos os trabalhos de drenagem na Estrada Marselha, na Granja Viana.

As intervenções em dezenas de vias da cidade, como limpeza de bocas de lobo, drenagem, recapeamento, limpeza de córregos, capinagem, revitalização de áreas de lazer e de prédios públicos, reafirmam o compromisso assumido pelo prefeito Rogério Franco no início de sua gestão, em janeiro, de tornar Cotia uma cidade mais acolhedora e acessível a seus moradores e visitantes.