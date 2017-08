Estudantes de Embu das Artes contam com a Companhia de Estágios

Voltada aos estudantes de Embu das Artes, a Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego firmou uma parceria com a Companhia de Estágios, consultoria especialista em captar, selecionar, gerenciar e desenvolver jovens talentos (estagiários e trainees).

A Companhia oferta as melhores vagas de estágio e trainee nas mais inovadoras e conceituadas empresas do País para estudantes do ensino médio, técnico e superior de todas as áreas. Grandes corporações contratam por meio dela.

Para concorrer a uma oportunidade, o interessado deve fazer seu cadastro gratuito pelos seguintes meios:

– Site www.ciadeestagios.com.br

– Posto de Atendimento ao Trabalhador – PAT da Prefeitura (Rua Andronico dos Prazeres Gonçalves, 114, Centro)

– Centro de Referência da Juventude – CRJ (Rua Rebolo Gonzáles, 185, Cercado Grande).