Evite contato com animais silvestres

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Cotia orienta a população para que evite a manipulação e alimentação de animais silvestres. Tais procedimentos se fazem necessários para que se evite o risco de contrair doenças como a raiva, transmitida não só por animais domésticos, como cães e gatos, mas também por algumas espécies de morcegos e saruês (espécie de gambá), presentes em algumas áreas de mata da cidade.

Caso encontre algum desses animais morto no quintal de casa, na rua ou espaços públicos, o munícipe deve fazer contato com a equipe de zoonoses o mais breve possível para que o mesmo seja recolhido.

A Prefeitura destaca ainda que animais domésticos, como cães e gatos devem ser vacinados contra a raiva anualmente em clínicas particulares ou durante as campanhas de vacinação. Os filhotes com mais de quatro meses também precisam ser vacinados. O telefone do Departamento de Zoonoses para mais informações é o 4616-6493.