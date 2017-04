Exposição de Arte na Praça da Aldeia

Na semana em que comemora 90 anos, o artista plástico Hernani Brettas apresenta uma coletânea de suas obras tridimensionais criadas nessas últimas décadas e que retratam cenários e paisagens do Brasil e de diversas partes do mundo, com extremo realismo e poesia.

Nascido em Minas Gerais e residente em Carapicuíba, o artista autodidata Hernani faz uso de distintos materiais, que vão da madeira balsa a canudos plásticos e resinas, obtendo um resultado primoroso e capaz de transportar os visitantes para alguns dos lugares mais bonitos do mundo.

A exposição, que conta com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo, marca também a abertura ao público de um novo espaço cultural da região, a Casa do Concuca (Conselho de Cultura de Carapicuíba), na Praça da Aldeia de Carapicuíba.

Serviço

Abertura: 29 de abril às 18 horas

Funcionamento: 30/04 e dias 1, 2, 3, 4, 6, 7, 13 e 14 de maio

Horário: das 14 às 20 horas

Local: Casa do Concuca

Endereço: Praça da Aldeia de Carapicuíba