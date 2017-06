Exposição Sidarta 2017- O Norte que nos Orienta

Com base em seu princípio filosófico onde teorias não substituem experiência de vida, o colégio Sidarta organizou para seus alunos uma expedição à floresta amazônica.

Nessa viagem eles puderam perceber a imensidão que extrapola limites e que acolhe a diversidade.

Toda essa experiência foi registrada e originou a exposição, O Norte que nos Orienta que conta com um espaço lúdico e interativo, vale a pena conferir!

“Lá onde o rio é rua. Onde a floresta faz a gente duvidar dos limites. Onde a diversidade explode em cada detalhe. Lugar de encontros de rios volumosos. De árvores que tecem segredos. De sons de pássaros com cores ainda não imaginadas. Encontro de gente. Dos Ticunas, Mundurukus, Huni Kuih, Wajãpi, Karajás e de tantos outros povos. Dos ribeirinhos e do povo das cidades. De gente que conhece outros sabores e que guarda muitos saberes.

E lá, no ponto mais alto do Brasil, nesta ampla região, que nossas crianças passaram uma semana inteira de experiências extraordinárias e trouxeram registros e reflexões para compartilhar conosco.”

“Que esconde segredos atrás das sombras e dos reflexos. Com rios que correm como veias e ligam aldeias. Com a vida que chove quente. E a sinfonia dos cantos dos pássaros e das conversas entre árvores. Esta é a Floresta Amazônica!”

Serviço:

Exposição – EXPEDIÇÃO SIDARTA 2017- O NORTE QUE NOS ORIENTA

De 29/06 a 31/07

Local: Vianna Village

R. Mesopotâmia, 109 – Km 25 da Raposo Tavares

Granja Viana – Cotia – SP

Horário de Funcionamento: 07h às 22h

Entrada Franca e Estacionamento Gratuito