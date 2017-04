Fábio Neppo – Magnetismo Ambulante

Moradora da Granja Viana desde 2003. Formada em artes plásticas, é fotografa, tendo participado

de diversas exposições aqui e em SP. Em 2014

criou com uma sócia a marca Frau Perolina, confecção de roupas e acessórios masculinos e femininos. Trabalha também peças com o conceito "no gender" ou unisex em saias, kilts e camisetas.

A marca faz uso de tecidos naturais, em sua maioria. Privilegia o conforto com estilo retrô.