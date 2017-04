Fashion & Fitness

A preocupação com a saúde está cada vez mais em alta e não só no mundo Fashion. Para unir o útil ao agradável, vamos dar dicas de como cuidar da saúde e ao mesmo tempo manter o style em dia.

Vemos que muitas marcas estão investindo em modelagens Fitness em suas peças para o dia-a-dia. As combinações com uma pegada mais Sport estão ganhando visibilidade, não só por ser um estilo mais cool, mas também pelo conforto.

Sabemos que não é legal sair da academia e dar aquela volta no Shopping sem estar preparada, então vamos dar algumas opções para não fazer feio no pós-treino!!!

1- Sport Pants.

Todo mundo conhece aquelas calças da Addidas super larguinhas de malha, pois então, se em um dia de frio a combinção pós treino de Calça + Scarpin é um tiro certo, não precisa trocar o look inteiro, apenas dê um Up no que você já está usando. Pode trocar a parte de cima por uma camiseta, camisa ou um body (que também pode ser um body Fitness).

2- Jogging

As calças Jogging vieram com tudo, e elas não apenas ficam legais para malhar, como também aproveitar seu tênis de corrida com sua jaqueta corta-vento e fazer um look totalmente OK para resolver os problemas ou tomar um café pós-treino. Se não quiser usar o próprio tênis de corrida, pode usar um outro modelo mais Street (alô metalizado) ou até mesmo um salto, que não tem como errar.

3- Trend Tops

Gosta de treinar com aqueles Top’s ou straps baphos? Pois bem, após o treino jogue uma camisa Jeans por cima, ou até mesmo uma calça Jeans e pronto, look pós-treino concluído com sucesso.

4- Run short

Os shorts de corrida ganharam novos espaços fora das pistas de corrida e academias, ou seja, se estiver correndo e decidir dar aquela passadinha em qualquer outro lugar depois, invista no combo Short+ sandália de salto ou, se você preferir algo mais confortável, Flatform’s e sapatilhas caem super bem. Jogar um blazer por cima também trás um ar fashion e descolado pro look.

E não podemos esquecer que para o pós-treino ser um arraso, a makeup também não pode estar de fora, por isso, a marca brasileira chamada Pink Cheeks pensou numa forma de não ir de cara lavada para a academia e trouxe uma série de produtinhos baphos à prova de suor que podemos usar antes, durante e depois dos treinos. O protetor solar em bastão, resistente à água e ao suor, é o carro chefe da marca, que também possui uma linha para proteger os cabelos do sol e da piscina, e o óleo corporal iluminador Shine,com FPS 50, que garante à pele um glow natural.

E a dica mais importante de TODAS: Meninas, vamos abandonar aquelas meia aeróbicas depois do treino? Se libertem e se joguem nos look’s fitness com muito estilo e com a saúde em dia.

Um beijo!!

Rê Santana

@ree_santannna