Feijoada em prol da Anuepo

Depois do Nhoque da Sorte em prol da Anuepo, que aconteceu no último 29 de junho, na casa da Marilci, o grupo se animou e está promovendo uma Feijoada Beneficente no próximo dia 29 de julho, sempre em prol da mesma instituição.

Participe e passe bons momentos ajudando uma boa causa!

Sobre a ANUEPO

Anuepo – Associação do Núcleo de Enfrentamento da Pobreza, é uma entidade que atua nas regiões de Cotia, Carapicuíba e Embu das Artes, atendendo entre 200 e 250 famílias todo mês e as apoiando em suas necessidades alimentares e de desenvolvimento e valorização humanos.

Saiba mais aqui.

Foto: Equipe do Nhoque da Sorte (Bete, Mônica e Marilci)