Felicidade faz bem – com virtudes

Já que neste mundo não existe a perfeição e – bem ao contrário – diariamente temos que lidar com problemas, dissabores, desentendimentos e carências, por que não nos focarmos naquilo que nos faz felizes? Um sorvete de vez em quando… um papo com amigos, uma taça de vinho, um chopinho no final da tarde… Só que para usufruirmos desses pequenos e dos grandes prazeres, já dizia Aristóteles, cinco séculos antes de Cristo, as virtudes internas devem estar dentro de nós.

Para o filósofo, a Felicidade é algo muito diferente do conceito contemporâneo que aliás muitas vezes a confunde com distração e entretenimento. Não raro essa sensação parece preencher o tempo – quando na verdade o esvazia.

E que virtudes são essas que podem nos fazer felizes ? O poema épico Psychomachia, escrito por Prudêncio e que ganhou enorme popularidade na Europa na época medieval, lista as Sete Virtudes que parecem ter caído no esquecimento da humanidade.

A Castidade, em oposição aos excessos da luxúria – totalmente em desuso principalmente ligada ao conceito de “liberdade” e muito ausente nos atuais apelos publicitários ao consumo; a Caridade, em oposição à avareza e em reforço à generosidade, que refere-se não apenas aos bens materiais mas também à doação de tempo e atenção para com o outro; a Temperança, controle e moderação que sempre contemplam a justiça; a Diligência, que se opõe à preguiça, trazendo a persistência, a ética, a disciplina e a motivação; a Bondade – do latim Benevolentia, que em oposição à inveja implica em amor sem egoísmo, sem rancores; a Paciência, que carrega a serenidade, a calma e a não-violência na resolução dos conflitos; a Humildade, que se opõe à vaidade, cultivando a modéstia e o respeito; e a Sabedoria, que vem com a simplicidade, com a pureza do saber-viver e com o aprender sempre .

Se houver a presença dessas virtudes não fica difícil acessar a capacidade de adaptação a novas situações e reconhecer a necessidade da ajuda de outras pessoas, aceitando apoio da família e de amigos. Também fica fácil buscar a competência para desenvolver nosso trabalho, evitando problemas com autoconfiança e reconhecendo – na dimensão certa – as nossas próprias falhas.

Pertencer a um grupo também contribui para a Felicidade o que permite que sejamos gentis no relacionamento com outras pessoas. Mas principalmente nos permite desenvolver um gosto pelo que fazemos e pelo que temos, cultivando contudo a independência pessoal .

Aristóteles reforça esse pensamento pois para ele um homem feliz é um homem virtuoso. Em asua Ética e Filosofia Política, ele traz os conceitos da eudamonia – eu ((bom) e daimon (espírito), que vem fazendo muita falta neste nosso mundo desescolarizado e politicamente desvirtuado em sua essência .

Outros filósofos da cultura greco-romana também trataram de pensar neste assunto sempre evidenciando a importância da Felicidade para a vida humana.

O que nos parece evidente é o atual afastamento dessas correntes de pensamento e o desenvolvimento de um “pensar” equivocado – distanciado da essência intrínseca dos valores da alma.

Será uma empreitada retomar os rumos. Mas quem não quer a tal Felicidade?