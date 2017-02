Feliz Ano Novo … Chinês

Templo Zulai celebra a chegada do ano do galo

No último domingo, 05, o maior templo budista da América Latina recebeu cerca de 15 mil pessoas para a celebração do ano novo chinês. O ano do Galo, segundo as tradições, promete trazer mudanças, energias positivas e coragem.

Durante todo o dia uma programação especial recebeu visitantes e turistas.

O evento contou com praça de alimentação com comidas típicas e vegetarianas, oficinas e apresentações, todas seguindo a tradição chinesa.

As comemorações tiveram início às 10h e se entenderam ao longo do dia. Com apresentações de danças e lutas, a cerimônia dos “mil budas”, abriu o dia.

Dentre os presentes, o prefeito Rogério Franco, o vice Almir Rodrigues e alguns secretários da cidade prestigiaram o evento.

Fotos e texto: Danúbia Martins dos Santos, 25,

estudante de jornalismo da UNISO,

voluntária do Jornal d’aqui