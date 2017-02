De acordo com censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), existem aproximadamente 22,1 milhões de gatos nas casas do país.

O gato é um animal importante e indispensável nas nossas casas, um dos melhores amigos que podíamos ter, um companheiro de milhares de anos… que nunca poderia ser celebrado num único dia.

Por isso é celebrado em dois. Existem celebrações do dia mundial do gato no dia 17 de Fevereiro e também no 8 de Agosto.

Na verdade existem celebrações todos os dias. Até os gatos se celebram a si próprios com a sua mania própria de que são deuses.

O Dia Mundial do Gato, comemorado anualmente em 17 de fevereiro, foi escolhido por uma organização italiana de defesa dos animais para defender os felinos de perseguições e promover adoções. O tema da campanha foi ”Todos juntos contra a superstição”.

A ideia se espalhou por todo mundo. Diversas ONG’s e instituições de apoio aos animais aproveitam este dia para promover a adoção de gatos abandonados. Além de mimos e homenagens aos bichanos, esta data é também um bom momento para se conscientizar sobre o comportamento da espécie

Para fazer uma dedicatória à altura do que os felinos merecem e para aumentar o conhecimento sobre um dos animais mais incríveis deste planeta, o site webanimal respondeu as perguntas mais frequentes sobre os gatos.

Feliz dia mundial do gato!

Meu gato começou a urinar pela casa toda, o que fazer?

Seu gato está demarcando território como os machos fazem normalmente. O único meio de fazê-lo desistir da ideia é recorrendo à castração. Assim, quando o gato começa a urinar fora da caixa sanitária várias vezes ao dia, o proprietário deve saber que está na hora de castrá-lo.

É verdade que aquele “barulhinho” que os gatos fazem com a garganta é asma?

O ruído chama-se ronronar e é causado pela vibração de um pequeno grupo de músculos na garganta. É apenas uma manifestação do comportamento dos gatos que está associada a seu bem-estar. Não tem nenhuma relação com a asma.

Mulheres grávidas não podem ter gatos?

Antigamente pensava-se assim por causa da toxoplasmose, uma doença cuja transmissão era atribuída principalmente aos gatos. Hoje se sabe que o risco do gato transmitir a doença é muito pequeno, praticamente nenhum em gatos que vivem em apartamentos, não saem para a rua e não se alimentam de carne crua. As mulheres grávidas não precisam desfazer de seus bichanos.

É verdade que os gatos se apegam ao lugar e não ao dono?

Os gatos podem ser excelentes companheiros, mas não são submissos a seus donos como os cães. Daí, a falsa ideia que os gatos não se apegam aos donos, são traiçoeiros, etc.. Não podemos comparar o comportamento de duas espécies diferentes.

Onde meu gato pega tanta pulga?

Se o seu gato tiver poucas pulgas, ele deve estar sendo infestado durante os passeios na rua. Se a quantidade for muito grande, deve haver algum foco de pulgas na casa. O animal deve ser tratado com produtos antipulgas de duração prolongada e o ambiente deve ser dedetizado. As pulgas adoram carpetes, frestas de tacos e pilhas de jornais velhos para colocarem os seus ovos.

Pulgas de gato picam as pessoas também?

A pulga dos gatos é diferente daquela que ataca os humanos. Como a temperatura do felino é maior que a nossa (37 – 38ºC), a pulga prefere o sangue mais “quentinho”. Porém, quando o gato e o ambiente estão altamente infestados, a pulga ataca o homem também.

O gato e o ambiente devem ser tratados. Gatos com altas infestações de pulgas podem adquirir vermes e se tornar anêmicos.

Por que a boca dele cheira mal?

Na maioria dos casos, a causa é o tártaro que se acumula nos dentes dos gatos, principalmente, naqueles de mais idade. Problemas digestivos podem causar halitose (hálito ruim). No caso de tártaro, este deve ser removido pelo veterinário, periodicamente. Quando não removido, além do mal hálito, o animal corre o risco de perda precoce dos dentes.

Por que o meu gato solta tanto pelo?

Se não houver falhas na pelagem, ele pode estar passando por uma troca de pelo que ocorre nas mudanças de estações, 2 vezes por ano. Caso haja falhas, o veterinário deve ser consultado. Sarnas, micoses, doenças nutricionais, alterações hormonais e outras doenças podem estar envolvidas. Escovar os gatos todos os dias ajudará a troca da pelagem e irá conferir ao animal um pelo mais saudável e brilhante.

Devo levar meu gato quando for viajar?

Normalmente, as viagens causam bastante estresse nos gatos. Se não tiver como evitar, leve-o sempre dentro de uma caixa de transporte para evitar que ele se assuste com ruídos e movimentação aos quais não está acostumado.

Posso dar leite para meu gato?

Sim, desde que ele não apresente diarreia. Os gatos são intolerantes à lactose (açúcar) do leite e não à gordura, como muitos pensam. Assim, alguns animais podem apresentar diarreia ingerindo leite.

Posso dar ossos de galinha para ele comer?

Nem pensar. Lascas de ossos de galinha podem causas sérias perfurações intestinais.

Como ensinar o gato a fazer xixi no lugar certo?

O animal, instintivamente, irá procurar a caixa sanitária (com granulado próprio para gatos). Porém, há gatos que não usam caixas que estiverem sujas com fezes. Para esses animais, manter a caixa sempre limpa ou deixar mais de uma caixa à disposição. Gatos não castrados irão urinar na caixa e fora dela para demarcar território. Nesse caso, não adianta ensinar, é preciso castrar.

As gatas também têm menopausa?

A menopausa na espécie humana é a fase em que a mulher para de ter ciclos ovulatórios e, portanto, não há possibilidade de engravidar. Na gata isso não ocorre, animais com idade avançada continuam a ter cios e podem ficar prenhes.

Como faço para o meu gato parar de destruir os móveis?

É costume do gato afiar suas unhas. E ele pode fazê-lo nos móveis, caixas de som, etc.. Você deve propiciar a ele um local para que faça isso sem destruir a casa. Existem brinquedos e equipamentos à venda em pet shops para que o gato afie suas garras neles. Mas garanta a integridade de sua casa cortando as unhas de seu gato semanalmente. Você pode usar “repelentes”, produtos com odor desagradável que, aplicados nos locais onde o gato costuma afiar as suas unhas, irá desestimulá-lo.

O que é a “erva dos gatos”?

Trata-se do catnip, uma planta muito usada por criadores de gatos, pois ela causa bem-estar nos felinos. Pode ser plantada em pequenos vasos e deixada à disposição para os gatos da casa.